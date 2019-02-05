Работники сталелитейной промышленности в Германии объявили забастовку

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сотни работников сталелитейной промышленности на северо-западе Германии последовали призыву профсоюза IG Metall и присоединились к серии забастовок с требованием повысить заработную плату, сообщает Deutsche Welle.

В понедельник на предприятии Thyssenkrupp в Дортмунде на работу не вышли 350 человек. Как сообщила пресс-служба IG Metall, во вторник ожидаются забастовки на других заводах компании.

"Рабочие рассержены и негодуют из-за неготовности работодателя пойти им навстречу", - заявил региональный руководитель профсоюза IG Metall в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Кнут Гислер.

По его словам, рабочие готовы и дальше бороться за свои требования, а до следующего раунда переговоров, запланированного на 18 февраля, пройдет еще много забастовок, в которых примут участие около 1 тыс. человек.

Во вторник ожидается протестная демонстрация на предприятии Thyssenkrupp в Бохуме, митинг рабочих перед входом на завод Thyssenkrupp в городе Кройцталь-Айхен, а также акция протеста на предприятии ArcelorMittal в Дуйсбурге. Кроме того, как сообщает AFP, в последующие недели забастовки сталеваров должны пройти в Бремене, Нижней Саксонии и Гессене.

Профсоюз IG Metall требует повысить 72 тыс. работников сталелитейной промышленности на северо-западе Германии месячную зарплату на 6%, а также одобрить им выплату дополнительного отпускного пособия в размере 1800 евро. Комиссия профсоюза по вопросам оплаты труда постановила начать забастовки в минувшие выходные после переговоров с компаниями, которые не увенчались успехом.