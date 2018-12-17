"Оппозиционный блок" потребовал от Порошенко рассекретить соглашение с патриархом Варфоломеем

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Председатель украинской парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский требует от президента Петра Порошенко обнародовать текст Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

"Обращаюсь к президенту (с просьбой - ИФ) немедленно рассекретить текст его соглашения с патриархом Варфоломеем. Прошу считать это депутатским запросом к администрации президента", - сказал Новинский на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, 3 ноября президент Украины Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом по созданию поместной православной церкви на Украине.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс... создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", - сказал Порошенко журналистам после встречи с Варфоломеем в Стамбуле.

Патриарх Варфоломей назвал историческим моментом подписание соглашения о сотрудничестве между Вселенским патриархатом и Украиной.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации президента, подписанное П.Порошенко и патриархом Варфоломеем соглашение предусматривает сотрудничество по созданию независимой православной церкви на Украине. Согласно документу, Вселенский патриарх предоставляет томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законов, оказывает этим процессам содействие.

Также, согласно соглашению, будет зарегистрирована миссия Вселенского патриархата в Киеве - фактически, посольство.

"Оппозиционный блок" также требует от Министерства финансов отчитаться в Верховной раде о последствиях для экономики военного положения в 10 областях Украины.

Новинский добавил, что уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова должна отчитаться о том, как соблюдались права человека на территориях, на которых было объявлено военное положение.