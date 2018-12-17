Кремль заявил, что не вправе вмешиваться в церковные дела Украины

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не считают себя вправе вмешиваться в церковные процессы на Украине.

"Отношение нашей российской православной церкви к этим процессам очень хорошо известно и вы знаете, что речь идет о межцерковных отношениях. В данном случае мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля в связи с созданием автокефальной церкви на Украине.

Он отметил при этом: "Хотя мы видим, что эти процессы на Украине, раскольническая деятельность, там плотно перемешаны с политикой, что, конечно, по церковным канонам вряд ли допустимо".

"Но, с другой стороны, мы знаем, что раскольники церковных канонов особо не соблюдают", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, что имеется в виду под вмешательством политики в церковные процессы на Украине, пресс-секретарь президента РФ ответил: "То, что происходит. Прямое участие президента Украины в этом процессе и так далее и тому подобное".

Песков затруднился ответить на вопрос СМИ, может ли стать церковной раскол на Украине темой обсуждения на сегодняшнем заседании Совета безопасности РФ. "Именно поэтому мы не сообщаем о повестке до заседания, а делаем это после", - отметил он.

15 декабря по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии. Епифаний заявил, что до этого момента церковь не будет принимать никаких весомых решений.

В РПЦ объединительный собор назвали канонически ничтожным.