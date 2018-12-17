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ДНР и ЛНР объединят свои железные дороги

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик рассматривают вопрос о создании единого центра управления железной дорогой, сообщил председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов.

"Можно сказать смело, что будет единая железная дорога. Мы двигаемся в этом направлении. Буквально решение будет принято, я думаю, в первом квартале (2019 года)", - сообщил Козлов журналистам.

Сейчас, по его словам, специалисты готовят предложения по форме организации такого предприятия.

"Но то, что будет единый центр управления этой железной дорогой - решение уже принято на уровне правительств", - сказал премьер ЛНР.

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Теги: ДНР, ЛНР
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