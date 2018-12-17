Американский самолет провел разведку вблизи Керченского пролива

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США в понедельник провел разведывательный полет к югу от Керченского пролива, выполняя его над международными водами Черного моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, морской разведчик P-8A Poseidon с бортовым номером 169324, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил не менее четырех пролетов у морской границы России в районе входа в Керченский пролив на высоте около 8,6 тыс. метров. Он также провел полет вблизи Севастополя, южного побережья Крыма и района Новороссийска. Всего самолет пробыл у российского побережья не менее трех часов.

Одновременно с ним вдоль побережья Кубани и Крыма курсировал стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Для увеличения длительности полета он был дозаправлен в воздухе над юго-востоком Черного моря американским самолетом-заправщиком KC-135R.

Согласно имеющимся данным, после инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива американские разведывательные самолеты практически ежедневно совершают многочасовые полеты вблизи российского побережья на Черном море.

В них задействованы самолеты RC-135, тяжелые дальние беспилотники RQ-4B, способные вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon. При этом ежедневно фиксируются до двух таких полетов. Кроме того, после инцидента в Керченском проливе у морских границ на Черном море стали часто появляться и британские разведчики RC-135.

В понедельник также был зафиксирован очередной многочасовой полет американского разведчика RC-135V вблизи границ Калининградской области. Самолет выполнял полет в воздушном пространстве над Польшей.