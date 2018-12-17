Беспилотник с территории Украины провел полет вдоль границы с Россией

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный беспилотный летательный аппарат в понедельник днем совершил полет в воздушном пространстве Украины вдоль границы с Белгородской областью России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Взлет беспилотника 21083 был зафиксирован в районе Харькова. Он поднялся на высоту 4,5 тысяч метров и направился вдоль границы с Россией в западном направлении, набрав скорость около 110 километров в час.

О непосредственной принадлежности и типе беспилотного аппарата данных нет.

Как сообщалось, в понедельник патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет к югу от Керченского пролива, выполняя его над международными водами Черного моря. Морской разведчик с бортовым номером 169324, вылетевший с итальянской авиабазы Сигонелла, совершил не менее четырех пролетов у морской границы России в районе входа в Керченский пролив на высоте около 8,6 тысяч метров. Он также провел полет вблизи Севастополя, южного побережья Крыма и района Новороссийска. Всего самолет пробыл у российского побережья не менее трех часов.

Одновременно с ним вдоль побережья Кубани и Крыма курсировал стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Кроме того, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS, встав в круг, курсировал в районе побережья Румынии на Черном море, откуда он мог с учетом его возможностей "сканировать" территорию Крыма.