Лидер британских лейбористов призвал провести голосование по вопросу доверия Мэй

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что из-за неспособности премьера Великобритании Терезы Мэй вовремя провести парламентское голосование о соглашении по Brexit он намерен немедленно вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия премьеру.

"Единственный способ, о котором я думаю и который мог бы гарантировать проведение голосования (по Brexit - ИФ) на этой неделе, это вынести на рассмотрение следующее заявление: палата общин не питает доверия к премьеру", - заявил он в понедельник в палате общин.

Он пояснил, что причиной такого шага является невозможность для Мэй провести голосование по соглашению о Brexit в ранее обозначенные сроки. Корбин назвал "неприемлемым" предложение Мэй голосовать по этому вопросу после 13 января следующего года.

На прошлой неделе Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit из-за обеспокоенности по поводу плана по ирландской границе.

Затем в комитете консерваторов 1922 прошло голосование о доверии Мэй как лидеру партии, которое она выдержала.