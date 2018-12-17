Британский парламент проголосует по соглашению по Brexit после 13 января

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit после Нового года - на неделе, начинающейся 14 января, сообщает Sky News.

Она отметила, что за неделю до этого - с 7 января - парламент возобновит прения по этому соглашению.

По словам Мэй, если парламент отвергнет это соглашение, то другой сделки уже не будет.

На прошлой неделе глава британского кабмина заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit из-за обеспокоенности по поводу плана по ирландской границе.

Затем в комитете консерваторов 1922 прошло голосование о доверии Мэй как лидеру партии, которое она выдержала.