Новый юрисконсульт администрации Трампа формирует свою команду

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа формирует новую юридическую команду для противостояния нападкам палаты представителей конгресса США, контролируемой демократами, сообщил телеканал NBC News.

По данным осведомленных источников телеканала, Белый дом с опозданием начал заполнять ключевые должности юридической команды, ведь новый Конгресс США, который обещает более агрессивный надзор за администрацией президента, начнет свою работу уже 3 января.

Как отмечает СМИ, новую команду возглавит специалист по коммерческому праву Пэт Чиполлоне, который официально начал свою работу на прошлой неделе после проверки службой безопасности.

У него будет четыре заместителя. Собеседник телеканала описал их как "уважаемых бывших юристов Министерства юстиции".

По словам источника, знакомого с процессом, одним из заместителей станет Майк Пурпура, бывший федеральный прокурор и сотрудник Министерства юстиции.

Среди других - Пэт Филбин, который служил в Министерстве юстиции Джорджа Буша-младшего, Кейт Комерфорд Тодд, экс-глава судебного подразделения торговой палаты США и Джон Айзенберг, ранее работавший под руководством Дона Макгана.

Ожидается, что демократы начнут расследование таких вещей, как налоговые декларации Трампа и возможное вмешательство в расследование Роберта Мюллера.

Бывший юрисконсульт Белого дома Дон Макган ушел в отставку 17 октября.