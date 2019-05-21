Экс-адвокат Трампа отказался участвовать в слушаниях Палаты представителей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Бывший адвокат Белого дома Дон Макган не появится во вторник перед юридическим комитетом Палаты представителей, сообщает CNN со ссылкой на его адвокатов.

"Как и в случае с повесткой о документах, мистер Макган снова сталкивается с противоречивыми инструкциями от двух равных ветвей власти. В этих обстоятельствах, а также сознавая обязанности, которые он, как адвокат, должен выполнять по отношению к своему бывшему клиенту, мистер Макган вынужден отказаться от участия в завтрашнем слушании", - заявил адвокат Макгана Уильям Бурк в письме председателю юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлеру.

Ранее Министерство юстиции пришло к выводу, что Макган не обязан давать показания перед юридическим комитетом Палаты представителей по вопросам, связанным с его официальными обязанностями в качестве адвоката президента.

"Министерство юстиции сообщило мне, что мистер Макган обладает абсолютным иммунитетом к вынужденным показаниям перед Конгрессом в отношении вопросов, касающихся его службы в качестве старшего советника президента", - написал адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне в письме Надлеру.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила, что Макгана "нельзя заставить дать такие показания, и мистеру Макгану было поручено действовать соответственно".

Ранее президент США заявлял, что может запретить вызов Макгана на слушания в юридическом комитете Палаты представителей.

Дональд Трамп отмечал, что его сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году было достаточным.

Макган был одним из членов администрации, которые давали показания Мюллеру. Согласно его докладу, бывший юрисконсульт Белого дома предоставил подтверждающую информацию о попытках Трампа уволить спецпрокурора.

В частности, в докладе говорится, что в июне 2017 года Трамп позвонил своему советнику при Белом доме Макгану и поручил ему передать Джеффу Сешнсу, который тогда занимал пост генпрокурора, что Мюллера необходимо отстранить от руководства расследованием, мотивировав это неким конфликтом интересов. Макган отказался выполнять это поручение, предпочтя ему увольнение.