Ющенко посоветовал Раде присвоить Украинской православной церкви статус филиала РПЦ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Третий президент Украины Виктор Ющенко предложил Верховной раде дать четкое правовое определение Православной церкви Украины и филиалам заграничных церквей.

По словам Ющенко, Украинская православная церковь (Московского патриархата) должна быть переименована в филиал Русской православной церкви в Украине.

"У нас есть полная автокефалия, осталось только навести порядок в своем духовном доме. Я думаю, что, если мы начнем с того, что в парламенте будут четко сформулированы дефиниции того, что есть Украинская православная церковь, а что является филиалами заграничных церквей", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.