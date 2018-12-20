Сотни сторонников Московского патриархата устроили молебен у стен Рады в Киеве

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Около 700 сторонников УПЦ (Московского патриархата) проводят акцию у здания Верховной Рады в четверг против принятия парламентом нескольких законопроектов, касающихся религиозных организаций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", люди собрались на площади Конституции вдоль металлического ограждения, установленного по периметру парламента.

Они пришли с хоругвями и несколькими плакатами. Один из плакатов, в частности, гласит "Депутаты, вы слуги народа или его палачи? Верующие УПЦ - это ваш народ". Часть участников акции, некоторые из которых в рясах священников, читают молитвы и время от времени крестятся.

Возле места проведения акции правоохранители усилили охрану общественного порядка.

Согласно повестке дня в Раде, депутаты в четверг должны рассмотреть законопроект об изменениях закона "О свободе совести и религиозных организациях". Речь идет о возможном изменеии названия УПЦ.