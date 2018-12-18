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Украинских госслужащих начали проверять на наличие родственников в РФ и Донбассе

Уже выяснилось, что жена и дочь первого замглавы Службы внешней разведки Украины имеют гражданство РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины, выполняя поручение президента, проводит проверку украинских госслужащих "на предмет наличия у них родственников", которые могут сотрудничать со спецслужбами РФ, а также ЛНР и ДНР, сообщила "Интерфаксу" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"СБУ на постоянной основе проводит проверку госслужащих относительно их связей с оккупированным Крымом, ЛНР, ДНР, Россией", - сказала она.

При этом Гитлянская отметила, что, "если будут установлены факты связей госслужащих с вражескими спецслужбами, наличие родственников, которые сотрудничают с Россией, ЛНР или ДНР", то решения будут приниматься в рамках действующего законодательства.

Гитлянская также заявила, что конкретные решения относительно первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, жена и дочь которого имеют российское гражданство, будут приняты по завершению расследования. "Сейчас проводятся следственные действия. Пока что делать какие-то выводы рано. Мы завершим расследование и проинформируем вас об этом более детально", - сказала спикер СБУ, отвечая на вопрос о том, будут ли приостановлены полномочия первого замглавы Службы внешней разведки Семочко и есть ли основания для его увольнения.

Ранее контрразведка СБУ подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

Следствие обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к телефону Семочко и его семьи за почти пять лет. Суд ходатайство удовлетворил, позволив правоохранителям исследовать, в частности, откуда звонили Семочко, его жена и дочь.

16 декабря президент Украины Петр Порошенко обратился к главе СБУ Василию Грицаку с тем, чтобы Департамент контрразведки спецслужбы проверил госслужащих на предмет наличия родственников с российским гражданством, чтобы в случае наличия на это оснований чиновники были привлечены к ответственности вплоть до увольнения.

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Теги: Украина, Россия, Донбасс

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