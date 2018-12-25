В ЛНР заявили о восьми нарушениях перемирия с украинской стороны за сутки

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины восемь раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили "Интерфаксу" в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 24 декабря 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населённых Сокольники, Логвиново, Фрунзе, Калиновка и Желобок. По данным представительства при обстрелах украинские военные использовали артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, БМП, гранатометы АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавили в ведомстве.