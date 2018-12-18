В УПЦ опровергли слухи о переходе Житомирского митрополита в новую церковь

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Житомирской епархии УПЦ опровергают информацию о том, будто ее правящий архиерей намерен перейти в созданную Константинополем новую церковь.

"Сообщаем, что никаких официальных заявлений или обращений о переходе в "ПЦУ", а тем более переговоров, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим не предоставлял, а потому любая информация, которая появляется или будет появляться в СМИ на эту тему, является неправдивой до официальных обращений митрополита Никодима!" - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте епархии.

Как поясняется в сообщении, на житомирском сайте "20 минут" была помещена информация с пометкой "от читателя" о том, что якобы митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим "провел переговоры с духовенством и активистами по предотвращению провокаций и недоразумений во время оформления перехода в Православную церковь Украины". Далее автор призывал всех неравнодушных "поддержать" митрополита Никодима в стремлении к переходу в эту новую религиозную организацию.