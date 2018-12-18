Посольство Ватикана опровергло слухи о признании новой церкви Украины

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Апостольская нунциатура (дипмиссия Ватикана) в Киеве опровергла утверждение пресс-секретаря новой церкви Украины архиепископа Евстратия (Зори) о том, будто она уже признана Ватиканом.

Поводом для такого вывода архиепископа Евстратия стало сообщение официального сайта Ватикана об избрании "митрополита Епифания предстоятелем автокефальной украинской православной церкви". Между тем в коммюнике нунциатуры дали понять, что это не означает признания новой религиозной организации.

"В последние дни некоторые информационные органы Святого Престола опубликовали среди прочего информацию о событиях, произошедших недавно в Православии в Украине. Это отвечает задаче каждого органа общественных коммуникаций, то есть информировать своих пользователей о том, что происходит в мире", - разъясняет посольство Ватикана.

"Если же Святой Престол захочет опубликовать свою официальную позицию в отношении этих событий, то сделает это с помощью соответствующих способов и инструментов, используемых в таких случаях", - отметили в апостольской нунциатуре

15 декабря по окончании объединительного собора в Киеве президент Украины Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии. Епифаний заявил, что до этого момента церковь не будет принимать никаких весомых решений.

В РПЦ объединительный собор назвали канонически ничтожным.