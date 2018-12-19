В китайском городе Ланфан запретили Рождество

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В китайском городе Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином власти запретили рождественские украшения и мероприятия, сообщает в среду газета South China Morning Post.

Власти также обратились к жителям с просьбой сообщать о всех нарушениях, связанных с "пропагандированием религии", в том числе об уличной торговле или скидках, приуроченных к Рождеству. О том, какая религия не должна "пропагандироваться", не уточняется.

Городские власти потребовали, чтобы с 23 по 25 декабря весь штат сотрудников правоохранительных органов находился на рабочих местах для патрулирования общественных мест и поддержания порядка в городе.