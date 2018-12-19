Что случилось этой ночью: 19 декабря, среда

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Скончался заслуженный артист РФ Олег Мартьянов. Актер, работавший в Малом театре, умер в 66 лет.

- Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за 10 лет. За год их количество увеличилось на 8% - с 58% до 66%. Среди основных причин респонденты назвали разрушение единой экономической системы, потерю чувства принадлежности к великой державе и рост взаимного недоверия и ожесточенности.

- Visa запускает сервис переводов по номеру телефона. В новом сервисе примут участие четыре банка - ВТБ, "Русский стандарт", "Тинькофф банк" и "Хоум кредит".

- Украина получит 3,9 млрд долларов от МВФ. Совет директоров фонда одобрил программу поддержки экономической политики страны на 14 месяцев. Первый транш в размере 1,4 млрд долларов будет передан уже скоро. Предполагается, что программа поможет Украине поддерживать стабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят пиковые выплаты по внешнему долгу.

- В китайском городе запретили Рождество. Власти города Ланфан опубликовали постановление, согласно которому запрещены рождественские украшения и мероприятия. Кроме того, граждан призвали сообщать о всех нарушениях указа, в том числе уличной торговле и рождественских скидках.