Уровень смертности из-за огнестрельного оружия в США достиг 50-летнего максимума

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате применения огнестрельного оружия в 2017 году в США достигло 50-летнего максимума, сообщает в среду New York Times.

В 2017 году число погибших составило 39773 человека, или 12 человек на 100 тысяч человек. В абсолютном выражении по сравнению с 2016 годом значение увеличилось более, чем на тысячу человек, или на 0,2 человек на каждые 100 тысяч.

Отмечается, что показатель растет уже третий год подряд, до этого показатель оставался стабильным на протяжении 2000-ых и первой половины нынешнего десятилетия.