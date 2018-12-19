Сенат США принял закон о реформе уголовного правосудия

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США одобрил законопроект о реформе уголовного правосудия, за который выступал президент Дональд Трамп.

87 сенаторов выступили за законопроект, 12 проголосовали против.

Одобренный законопроект предоставляет судьям большую свободу действий при вынесении приговоров некоторым наркопреступникам и стимулирует усилия по реабилитации заключенных, а также сокращает пожизненное заключение для некоторых наркопреступников с тремя судимостями до 25 лет.

Еще одно положение законопроекта позволит почти 3 тысячам федеральным заключенным подать ходатайство о снижении наказания.

Ожидается, что палата представителей США примет законопроект на этой неделе, отправив его президенту на подпись.

"Реформа уголовного правосудия - это предоставление большему числу американцев шанса на искупление", - написал спикер палаты представителей Пол Райан в Twitter.

Президент США Дональд Трамп также поздравил сенат США с принятием законопроекта.

"Америка - величайшая страна в мире, и моя работа - бороться за всех ее граждан, даже тех, кто совершил ошибки", - написал президент США в своем Twitter через несколько минут после голосования.

Он отметил, что с нетерпением ждет подписания закона о реформе уголовного правосудия.