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CNN нашел подписанное Трампом письмо о намерении построить Trump Tower в Москве

Ранее президент США подтверждал, что собирался построить небоскреб в России, однако никаких документов не подписывал

CNN нашел подписанное Трампом письмо о намерении построить Trump Tower в Москве
Небоскрёб Trump Tower в Нью-Йорке
Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в октябре 2015 подписал письмо о намерениях, в котором говорилось о планах строительства Trump Tower в Москве, сообщает CNN со ссылкой на документ.

По данным журналиста канала Криса Куомо, получившего в распоряжение копию документа, письмо датировано 28 октября 2015 года, и на нем действительно стоит подпись Трампа.

При этом в воскресенье адвокат Трампа Руди Джулиани заявлял в эфире телеканала CNN, что документ подписан не был. "Это был проект в сфере недвижимости. Было письмо о намерении идти вперед, но никто его не подписал", - сказал Джулиани.

Документ также подписан главой российской фирмы I.C. Expert Investment (ГК "Эксперт"), которая должна была отвечать за девелопмент, Андреем Розовым. Отмечается, что письмо о намерениях не является юридически обязывающим документом.

Американский лидер, говоря о проекте в Москве, ранее заявлял, что "не было никакой сделки, была возможность (рассмотреть этот проект - ИФ), но я решил не делать этого". Однако он отмечал, что даже если бы сделал выбор в пользу этого проекта, то в этом "не было бы ничего плохого". "Я не пытался ничего скрыть", - подчеркивал Трамп.

Ранее экс-адвокат Трампа признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Trump-Tower в Москве.

В частности, по словам адвоката , он солгал на слушаниях, когда сказал, что обсуждение этого проекта завершилось в январе 2016 года. В четверг в суде Коэн признал, что продолжал обсуждение возможности реализации этого проекта до июня 2016 года. Он также указал, что обсуждал это как минимум три раза с самим Трампом и членами его семьи.

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Теги: Дональд Трамп, Москва

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