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Осужденный экс-адвокат Трампа заявил, что нарушал закон по его указанию

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что тот знал о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание, сообщает в пятницу Washington Post.

"Прежде всего, ничего в компании Trump Organization не делалось без ведома самого Трампа. Он направил меня сделать (незаконные - ИФ) выплаты и привлек меня к этим делам", - сказал Коэн в интервью телеканалу ABC, полная версия которого выйдет позднее.

По словам экс-адвоката, Трампа очень волновало, как именно обвинения женщин против него могут повлиять на исход президентских выборов.

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Помимо этого, Коэн негативно отреагировал на заявления президента США 13 декабря о том, что он никогда не требовал от адвоката нарушать закон. "Я не думаю, что кто-то верит в это", - сказал Коэн.

"Он знает правду, я ее знаю, и остальные тоже знают правду. А правда состоит в следующем: американцы и люди, проживающие за пределами США, не верят в то, что он говорит. Этот человек говорит неправду. И мне сообщают, что я должен нести ответственность за его грязные дела", - подчеркнул Коэн.

Коэна признали виновным в организации выплаты отступных в $280 тыс. двум женщинам, в том числе, порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами.

Коэна приговорили к трем годам лишения свободы.

Президент США заявил, что никогда не требовал от Коэна нарушать закон. "Он был адвокатом и должен был знать закон. В этом и заключается адвокатская работа, и адвокат несет высокую ответственность, если случается ошибка. Вот за что им платят", - сказал Трамп.

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Теги: Майкл Коэн, Дональд Трамп

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