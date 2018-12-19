Экс-трейдеру Societe Generale отменили компенсацию за увольнение в €455 тысяч

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Париже отменил решение о присуждении экс-трейдеру Societe Generale Жерому Кервьелю в 455,5 тыс. евро за несправедливое увольнение, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Апелляционный суд Парижа счел лишенными оснований заявления Кервьеля о том, что его руководство еще до получения банком убытка знало о его деятельности, соответственно, у Societe Generale не было оснований его уволить.

В сентябре этого года суд отказал экс-трейдеру в пересмотре дела, в рамках которого он был приговорен к тюремному сроку.

Летом 2016 года стало известно, что Кервьель, чьи несанкционированные действия нанесли французскому банку ущерб в размере 4,9 млрд евро, по решению суда получит от банка более 400 тыс. евро компенсации за увольнение.

В октябре 2010 года исправительный суд Парижа признал Кервьеля виновным в злоупотреблении доверием, подлоге и в подложном вводе документов в информационную систему. Мошенник без санкции открыл позиции на фондовом рынке на сумму более 50 млрд евро, в результате чего Societe Generale был нанесен убыток в 4,9 млрд евро. Тогда Кервьель был приговорен к пяти годам тюремного заключения (два из них - условно) и к полной компенсации нанесенного им ущерба.

Бывший трейдер вышел из тюрьмы в сентябре 2014 года.

Кервьель настаивает на том, что руководство банка знало о его игре на фьючерсном рынке, но закрывало на это глаза, пока махинации приносили прибыль.

Нашумевшая история Кервьеля, о которой он написал книгу, также легла в основу фильма французского сценариста и режиссера Кристофа Барратье "Аутсайдер".