Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - США приступают к полному выводу войск из Сирии, соответствующий приказ отдал президент страны Дональд Трамп, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне.

По его словам, решение о выводе американских войск из Сирии было принято накануне. В соответствии с ним эту ближневосточную страну "быстро" и "полностью" покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее в среду Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он в твиттере.