Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" (ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он в среду в твиттере.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

Ранее американский телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного представителя Пентагона, что власти США разрабатывают планы по "полному" и "быстрому" выводу американского контингента из Сирии.

По словам источника, решение о начале таких мероприятий принял президент Трамп.