Украина пригрозила уничтожением мостов и кораблей в Азово-Черноморском регионе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Украина усилит береговую оборону Черного и Азовского побережья, для чего привлечет новые и модернизированные ракетные комплексы, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

"Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране на расстоянии в 300 км, даже если он расположен в порту базирования", - заявил секретарь СНБО в интервью BBC News Украина, обнародованном в среду.

По его словам, "не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, очень разрекламированный".

"Агрессия России не остановит наши планы по созданию корабельно-катерной группировки ВМС в Азовском море", - заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что Украина должна доказать всему миру, что не потеряла своих позиций в Азовском море, и что в нем действует международное право и в его акватории могут находиться как украинские, так и иностранные корабли.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Корабли были отконвоированы в Керчь, находившиеся на них 24 украинских моряка отправлены под арест по делу о незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения (часть 3 статьи 322 УК РФ).

Ранее первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский заявил, что перед инцидентом с военными судами Украины Керченский залив перекрывался в связи с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, в отношении Крымского моста.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая текущего года, грузовики поехали 1 октября. Железнодорожное движение откроется в декабре 2019 года.