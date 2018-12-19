Грызлов заявил о стремлении Украины сорвать работу контактной группы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Киев нацелен на отказ от работы в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, заявил полпред РФ в этой группе Борис Грызлов.

"Сегодняшняя позиция Украины направлена на срыв работы Контактной группы. Украинская делегация делает все, чтобы размыть повестку заседания, поднимая вопросы, не имеющие отношения к формату Минских договоренностей", - сказал Грызлов журналистам в среду.

Он также обратил внимание на то, что представители Украины "фактически игнорируют позицию ДНР, ЛНР".

Ранее в среду сообщалось, что представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в ходе заседания подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы предложили Украине ввести перемирие в Донбассе с 22 декабря, однако договоренности достичь не удалось.

На предыдущем заседании Контактной группы, которое состоялось 4 декабря в Минске, специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик анонсировал подготовку сторон к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

В 2017 году стороны конфликта в Донбассе объявили перемирие на период новогодних и рождественских праздников с 23 декабря. Всего же с начала конфликта в 2014 году воюющими сторонами было достигнуто уже 24 перемирия, однако ни одно из них не соблюдалось в полной мере.