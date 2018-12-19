В Минфине США обвинили Петрова и Боширова в отравлении Скрипалей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В министерстве финансов США уверены в том, что российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов виновны в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в марте 2018 года, говорится в среду в пресс-релизе американского ведомства. В документе Петров и Боширов указаны как "офицеры ГРУ, которые ответственны за неудачную попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери".

В среду Минфин США ввел санкции в отношении этих лиц.

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

В Лондоне их заочно обвинили в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери при помощи нервнопаралитического вещества типа "Новичок".