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В Ростуризме рассказали о сокращении турпотока в Великобританию после инцидента в Солсбери

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Граждане Российской Федерации стали с осторожностью относиться к поездкам в Великобританию на фоне антироссийской активности британских властей, заявил руководитель Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм) Олег Сафонов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"У нас нет данных конкретно по Солсбери, но выездной поток в Великобританию по итогам трех кварталов 2018 года сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предполагаю, что на фоне антироссийской активности властей Соединенного Королевства наши граждане стали с осторожностью относиться к поездкам в Британию", - сообщил Сафонов, отвечая на вопрос издания, сделал ли скандал в Солсбери этот регион популярным.

При этом он напомнил, что "Ростуризм дает рекомендации воздержаться от посещения тех или иных стран, если получает от МИДа информацию о наличии угрозы жизни и здоровью российских граждан".

"В остальных случаях мы избегаем что-либо рекомендовать как орган государственной власти. Наши люди высокоинтеллектуальны и способны самостоятельно принимать решения", - подчеркнул глава Ростуризма.

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Теги: Великобритания, Россия

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