Фонд CVC решил продать крупнейшее похоронное агентство в Азии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционный фонд CVC Capital рассматривает возможность продажи крупнейшего в Азии по объему выручки похоронного агентства Nirvana Asia Ltd.

Сумма сделки может составить от $1,5 млрд до $2 млрд, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.

Nirvana Asia, основанная в 1990 году, расположена в Куала-Лумпуре. Она стала первой компанией в Азии, предложившей клиентам заранее заказывать похоронные услуги еще при жизни. Почти три четверти выручки Nirvana Asia получает в Малайзии, а также работает в Сингапуре, Индонезии, Таиланде и Китае.

С декабря 2014 года акции компании торговались на Гонконгской фондовой бирже. В 2016 году CVC заплатила за Nirvana Asia $1,1 млрд, после чего был проведен делистинг.

Основными акционерами Nirvana Asia являются CVC и основатель и главный исполнительный директор компании Тань Шри Конг Гонконг.

Если CVC продаст малазийскую компанию, это будет достаточно быстрым выходом из бизнеса для фонда: обычно длительность подобных инвестиций составляет около пяти лет.