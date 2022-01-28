Инвесткомпания CVC задумала частичное IPO

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе фонд частных инвестиций CVC Capital Partners рассматривает возможность размещения на бирже бумаг части своего бизнеса, чтобы привлечь акционеров стабильным доходом от управления капиталом, пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

По их словам, руководство фонда планирует вывести на открытый рынок бизнес, получающий доходы от комиссий за управление средствами. В то же время всю прибыль, которую CVC получает за счет покупки и последующей перепродажи компаний, руководство намерено оставить в частных руках.

На рынке есть успешные примеры подобного разделения, самый показательный - шведская инвестиционная компания EQT, разместившая свои бумаги на бирже в 2019 году. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 35% - до 355 млрд шведских крон ($37,9 млрд).

Акционеров привлекает то, что размер комиссионных стабилен и отлично прогнозируется - хотя может быть в разы меньше, чем прибыль от удачных сделок.

Один из источников указал, что руководство CVC задумалось о листинге, глядя на успех EQT.

"Внезапно появилась группа людей, которые говорят - мне нравятся эти комиссионные доходы, мне нравится их предсказуемая будничность", - сказал источник.

Объем активов под управлением CVC составляет $122 млрд, согласно информации на сайте компании. Компания ранее была инвестором "Формулы-1", ей принадлежит доля в коммуникационной фирме Teneo, а в прошлом году она заключила сделку о покупке чайного бизнеса Unilever за 4,5 млрд евро.

Крупнейший фонд компании берет комиссию в размере 1,5%, причем инвесторы, вкладывающие значительные суммы, получают скидку, следует из презентации CVC.