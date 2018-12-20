Китай провел испытание новой баллистической ракеты подводных лодок

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Китай в конце ноября провел первое летное испытание новейшей баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) Julong-3 ("Большая волна-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщило издание The Washington Free Beacon, ссылаясь на источники в Пентагоне.

Ракета предназначена для размещения на новейших подводных лодках атомного ракетного базирования (ПЛАРБ).

За испытанием следила американская разведка, которая зафиксировала пуск с помощью спутников системы предупреждения о ракетном нападении. По данным американских военных, испытание прошло успешно.

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая ранее официально сообщили о проведении пяти ракетных пусков в период с 20 по 23 ноября. Однако никаких подробностей не предоставили. Кроме того, 22 ноября закрывалось морское пространство около Даляня.

По имеющимся данным, Julong-3 запускалась с опытовой дизель-электрической подлодки проекта 032. Она оснащена новой ракетной шахтой большей длины для испытания перспективных баллистических ракет.

Предполагается, что максимальная дальность БРПЛ составляет от 12 до 14 тыс. км. Она будет способна поразить любую цель на континентальной части Соединенных Штатов.

Издание отмечает, что твердотопливная Julong-3, которая является морским аналогом китайской межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования DF-41, по своим характеристикам может быть сравнима с американской БРПЛ Trident II D-5 и российской БРПЛ Р-30 "Булава-30". Ожидается, что она может быть оснащена разделяющейся головной частью и нести до десяти ядерных боеголовок индивидуального наведения.