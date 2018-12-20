Нидерланды задумались о международном суде против России по делу о крушении MH17

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Нидерланды не удовлетворены реакцией РФ по делу о крушении авиалайнера "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году и изучат возможность передачи этого дела в международный суд, сообщают западные СМИ со ссылкой на письмо главы МИД Нидерландов Стефа Блока в парламент.

Ранее Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группой (ССГ): в мае ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском. При этом в Канберре обвинили РФ в нежелании признавать результаты расследования.

Согласно письму Блока, Нидерланды и Австралия просили Россию официально связаться с властями этих стран по дипломатическим каналам, чтобы обсудить ее ответственность в интересах правосудия, жертв и их родственников.

"Спустя более чем полгода... дипломатические контакты не привели к началу переговоров с Россией о ее ответственности за гибель рейса MH17", - утверждается в письме.

"Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отмечает Блок.

Как сообщалось, в ноябре этого года родственники 55 нидерландцев, погибших в результате крушения рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.