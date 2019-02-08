Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийСпортМеждународный Паралимпийский комитет условно восстановил ПКР в правахМоскваПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраля
В мире Катастрофа "Боинга" под Донецком

Нидерланды выразили надежду на скорые переговоры с РФ по крушению MH17

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Нидерланды рассчитывают в скором времени приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение самолета рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году, сообщают западные СМИ.

В миреНидерланды и Австралия решили привлечь Россию к ответственности за крушение MH17Нидерланды и Австралия решили привлечь Россию к ответственности за крушение MH17Читать подробнее

"Мы контактируем с Россией по вопросу национальной ответственности через дипломатические каналы. Мы все больше уверены в том, что мы в скором времени притупим к переговорам", - заявили в МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в свою очередь, заявил, что дипломатические контакты с Россией, направленные на инициирование формальных переговоров, проходят в "позитивной атмосфере".

В декабре СМИ со ссылкой на письмо Блока в парламент сообщали, что Нидерланды не удовлетворены реакцией РФ по делу о крушении авиалайнера "Малайзийских авиалиний" и изучат возможность передачи этого дела в международный суд.

Согласно письму Блока, Нидерланды и Австралия просили Россию официально связаться с властями этих стран по дипломатическим каналам, чтобы обсудить ее ответственность в интересах правосудия, жертв и их родственников.

"Спустя более чем полгода (...) дипломатические контакты не привели к началу переговоров с Россией о ее ответственности за гибель рейса MH17", - говорилось в письме.

"Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отмечает Блок.

"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.

Теги: Нидерланды, МН17

Новости по теме

В мире
Politico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в СШАPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в США
По словам источников газеты, Трамп подпишет запрет на его использование в американских беспроводных сетях уже на следующей неделеПодробнее
 Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"
Всего к предполагаемому отравлению, по мнению полиции, причастны пятеро граждан РФПодробнее
 "Ъ" сообщил, что россияне прилетят 11 февраля для мониторинга выборов на Украине"Ъ" сообщил, что россияне прилетят 11 февраля для мониторинга выборов на Украине
Две сотрудницы неправительственных организаций прибудут в Киев под мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человекаПодробнее
 WSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреляWSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреля
Как уточняет газета, значительная часть контингента должна покинуть Сирию уже в середине мартаПодробнее
Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на УкраинеРада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине
При этом миссия БДИПЧ ОБСЕ внесла двух россиян в список наблюдателейПодробнее
 Третий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушенияТретий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушения
По данным The Daily Telegraph, Сергей Федотов в последний момент отказался уезжать вместе с Александром Петровым и Русланом БошировымПодробнее
 Комитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 годаКомитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 года
Расследование возобновят на фоне победы Демократической партии на промежуточных выборах в КонгрессПодробнее
 США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"
Военные пока не подтвердили, что испытание прошло успешноПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийСпортМеждународный Паралимпийский комитет условно восстановил ПКР в правахМоскваПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляВ миреDaily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"В миреPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в СШАВ РоссииШойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военных

Порошенко пообещал в 2023 году подать заявку на вступление Украины в ЕС

Россельхозбанк и Сбербанк выплатят страховые возмещения вкладчикам Радиотехбанка

Паралимпийский комитет России назвал запоздалым решение МПК о восстановлении членства

Число пострадавших кузбасских горняков в перевернувшемся автобусе увеличилось до 18

Международный Паралимпийский комитет условно восстановил ПКР в правах

Международный Паралимпийский комитет условно восстановил ПКР в правахДополнительные условия для снятия ограничений с ПКР будут объявлены 15 марта Подробнее

Рогозин заявил о готовности первого образца самого мощного в мире ракетного двигателя

В Перми возбудили дела после избиения ветерана и обмана его дочери коллекторами

В Москве подтвердили, что наблюдатели от РФ 11 февраля попытаются въехать на Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ

Житель Волгоградской области получил 12 лет строгого режима за похищение школьницы

Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде

Противника мусорного полигона в Коломне Егорова обвинили по "дадинской" статье

Противника мусорного полигона в Коломне Егорова обвинили по "дадинской" статьеЖители Коломны протестуют против работы свалки "Воловичи" с весны 2018 года Подробнее

Защита Кокорина пожалуется в ЕСПЧ из-за угрозы здоровью футболиста

По словам адвокатов, из-за отсутствия курса реабилитации в СИЗО у футболиста обострилась травма колена Подробнее

Нидерланды выразили надежду на скорые переговоры с РФ по крушению MH17

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');