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В США двух хакеров обвинили в кибератаках в интересах Китая

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула обвинения двум хакерам, якобы связанным с китайский разведкой, которые вели шпионские действия в отношении десятков американских компаний.

"Мы хотим, чтобы Китай прекратил противоправные действия в сфере кибербезопасности и соблюдал нормы международного права", - приводит издание The Hill слова замгенпрокурора США Рода Розенстайна.

Высокопоставленные чиновники Белого дома подчеркнули, что кибератаки осуществлялись "во взаимодействии" с министерством государственной безопасности КНР.

Отмечается, что хакеры якобы состояли в группе APT10, которая подрывала информационную безопасность 45 компаний и агентств из многих отраслей США и 11 других стран по всему миру.

Они пытались раздобыть информацию, являющуюся интеллектуальную собственностью и другую чувствительную коммерческую информацию

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Теги: США, Китай

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