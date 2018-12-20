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Трамп отказался подписать проект временного бюджета без статьи о расходах на охрану границы с Мексикой

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг назначил встречу с представителями Республиканской партии после того, как не стал подписывать проект бюджета, в котором отсутствовали данные по финансированию мер безопасности на границе США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.

"Президент встретится с республиканцами из палаты представителей сегодня. На данный момент президент отказывается продолжать работу (над бюджетом) без данных о мерах безопасности на границе (с Мексикой), которые будут включать строительство стены или стальных укреплений", - заявила журналистам Сандерс.

Накануне сенат США принял проект временного бюджета на период до 8 февраля 2019 года. В случае, если временный бюджет не будет принят палатой представителей или одобрен президентом США, федеральный учреждения могут временно приостановить работу из-за отсутствия финансирования.

Ранее Трамп заявлял, что не готов подписывать проект временного бюджета, если в него не будут включены $5 млрд на строительство укреплений на американо-мексиканской границе.

Караван мигрантов движется к границе США

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Беженцы вышли из Гондураса и двигаются через Гватемалу, намереваясь попасть в США с территории МексикиУ большинства мигрантов почти нет вещей, они взяли то, что смогли унести в рюкзакахЛюди, покинувшие родные места в поисках лучшей жизни, спят и отдыхают на улицах, чтобы затем возобновить движениеИзначально в путь вышли около двухсот человек. Сейчас колонна, насчитывающая уже больше 7 тысяч беженцев, продолжает расти.Чтобы попасть США, мигранты проходят огромные расстояния пешком и преодолевают заборы из колючей проволокиМеждународная организация по миграции зафиксировала, что большое количество беженцев, прибывающих в Мексику, &quot;вероятно, останутся в стране на продолжительный период&quot;
Беженцы вышли из Гондураса и двигаются через Гватемалу, намереваясь попасть в США с территории Мексики
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Теги: Дональд Трамп, США

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