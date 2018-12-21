Зурабишвили призвала продлить срок давности дела о смерти первого президента Грузии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к парламенту с призывом удовлетворить просьбу семьи первого президента страны Звиада Гамсахурдия и продлить срок давности по делу о его смерти, чтобы продолжить расследование, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

"Я не могу не разделить озабоченность семьи Гамсахурдия и прошу продлить срок давности по расследованию убийства первого президента Грузии Гамсахурдия. Знаю, что для этого необходимо принять соответствующие законодательные меры, что не входит в компетенцию президента, поэтому обращаюсь к законодательному органу с просьбой учесть по мере возможности мою просьбу и просьбу членов семьи Гамсахурдия по этому вопросу", - говорится в заявлении президента Грузии.

Согласно законодательству Грузии, расследование по делу обстоятельств смерти Гамсахурдия должно быть закрыто 31 декабря 2018 года.

Сыновья Гамсахурдия Констанин и Цотне несколько дней назад в приемной Главной прокуратуры Грузии объявили голодовку с требованием не прекращать уголовное дело об обстоятельствах смерти их отца.

Президент Гамсахурдия скончался в селе Дзвели Хибула в ноябре 1993 года при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий следствия, он застрелился. По другой версии, его убили. Гамсахурдия занимал пост президента Грузии с 1991 по 1993 год.