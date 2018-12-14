Главные новости
В РоссииЗаконопроект о защите Рунета от кибератак из США внесен в ГосдумуВ РоссииПравительство подтвердило разработку штрафов за превышение скорости на 10 км/чВ РоссииМосква и Лондон начали переговоры о частичном восстановлении состава дипмиссий
В мире

Сыновья первого президента Грузии потребовали назвать его убийц и пригрозили голодовкой

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сыновья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа Константин и Цотнэ заявили о намерении начать голодовку с требованием к прокуратуре довести до конца расследование обстоятельств его смерти.

Как заявили они журналистам в пятницу перед зданием Главной прокуратуры, 31 декабря исполнится 25 лет со дня смерти Гамсахурдиа, и дело будет закрыто в связи с истечением срока давности. По их словам, они требуют завершения расследования до этого срока.

В связи с требованиями сыновей Гамсахурдиа в главной прокуратуре Грузии заявили в пятницу журналистам, что им было предложено встретиться с представителями прокуратуры, включая следователя, который ведет дело, однако на эту встречу они не явились.

Между тем, старший сын экс-президента Константин Гамсахурдиа в пятницу написал на своей странице в фейсбуке, что голодовка будет объявлена 24 декабря в приемной прокуратуры. По его мнению, нынешние власти Грузии не хотят проявить соответствующую волю для того, чтобы поставить точку в деле убийства первого президента.

Также Константин Гамсахурдиа заявляет, что одним из их требований является срочное внесение законодательных изменений, благодаря которым срок давности преступлений не касался бы особых случаев.

Гамсахурдиа скончался 31 декабря 1993 года при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети). Дело о смерти Гамсахурдиа было возбуждено в феврале 1994 года. Согласно результатам расследования того времени, он покончил с собой. В 2009-2011 годах по указанному делу в парламенте действовала временная комиссия. Между тем семья экс-президента уверена, что он был убит. В 2015 году Главная прокуратура переквалифицировала дело со статьи "самоубийство" на статью "убийство".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Грузия, Звиад Гамсахурдиа

Новости по теме

В мире
Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в РоссиюЛукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в Россию
"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - сказал президент российским журналистамПодробнее
 Ребенок из Гватемалы умер после ареста пограничным патрулем СШАРебенок из Гватемалы умер после ареста пограничным патрулем США
Семилетняя девочка не ела и не пила в течение нескольких днейПодробнее
 Россия и Китай в СБ ООН воздержались при голосовании по резолюции о помощи СирииРоссия и Китай в СБ ООН воздержались при голосовании по резолюции о помощи Сирии
Обе страны считают существующий механизм оказания гуманитарной помощи требующим доработкиПодробнее
 Прокуроры изучат деятельность инаугурационного комитета ТрампаПрокуроры изучат деятельность инаугурационного комитета Трампа
Следователи выяснят судьбу $107 млн, полученных от пожертвованийПодробнее
Убивший трех человек в Страсбурге мужчина ликвидированУбивший трех человек в Страсбурге мужчина ликвидирован
Глава МВД Франции поздравил полицию с успехомПодробнее
 ЕС решил продлить санкции против РФЕС решил продлить санкции против РФ
Это решение принято единогласно сроком на полгодаПодробнее
 Мария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против СШАМария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против США
Если суд одобрит сотрудничество россиянки со следствием, ей будет грозить до пяти лет тюрьмыПодробнее
 Болтон связал возможность встречи Путина и Трампа с возвращением Киеву кораблейБолтон связал возможность встречи Путина и Трампа с возвращением Киеву кораблей
Советник президента США не видит обстоятельств, при которых встреча могла бы состояться в обозримом будущемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 декабря7 фото
14 декабря
Фотохроника 14 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЗаконопроект о защите Рунета от кибератак из США внесен в ГосдумуВ РоссииПравительство подтвердило разработку штрафов за превышение скорости на 10 км/чВ РоссииМосква и Лондон начали переговоры о частичном восстановлении состава дипмиссийЭкономикаБанк России повысил ключевую ставку до 7,75%В миреЛукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в РоссиюВ РоссииПесков заявил, что в РФ не будут менять ход дела украинских моряков из-за позиции США 

Ессентукский суд счел законным отказ в возбуждении дела об исчезновении 27 жителей Чечни

Что произошло за день: пятница, 14 декабря

Законопроект о "автономном Рунете", новые выпады Лукашенко в адрес Москвы и продажа алкоголя с 21 года Подробнее

Правительство подтвердило разработку штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Правительство подтвердило разработку штрафов за превышение скорости на 10 км/чНижняя планка для штрафа была повышена до 20 км/ч с 1 марта 2013 года Подробнее

Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Китаем

Президент США заявил, что Пекин идет на уступки из-за торговой войны Подробнее

Рубль ускорил снижение к доллару и начал дешеветь к евро вечером в пятницу

iPhone возглавил список самых желанных подарков на Рождество для подростков в США

Украинская журналистка попросила ОНК Москвы помочь ей с получением политического убежища

Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за миром

Силуанов заявил, что Россия не обещала Белоруссии компенсаций из-за налогового маневра

Сыновья первого президента Грузии потребовали назвать его убийц и пригрозили голодовкой

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

РПЦ переосмыслила решение ЕСПЧ, усмотрев признание незаконности "панк-молебна" Pussy Riot

Клименко предложил присвоить имя Дурова законопроекту об автономном Рунете

Роспечать попыталась не допустить закрытия типографии "Экстра М"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');