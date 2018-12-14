Сыновья первого президента Грузии потребовали назвать его убийц и пригрозили голодовкой

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сыновья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа Константин и Цотнэ заявили о намерении начать голодовку с требованием к прокуратуре довести до конца расследование обстоятельств его смерти.

Как заявили они журналистам в пятницу перед зданием Главной прокуратуры, 31 декабря исполнится 25 лет со дня смерти Гамсахурдиа, и дело будет закрыто в связи с истечением срока давности. По их словам, они требуют завершения расследования до этого срока.

В связи с требованиями сыновей Гамсахурдиа в главной прокуратуре Грузии заявили в пятницу журналистам, что им было предложено встретиться с представителями прокуратуры, включая следователя, который ведет дело, однако на эту встречу они не явились.

Между тем, старший сын экс-президента Константин Гамсахурдиа в пятницу написал на своей странице в фейсбуке, что голодовка будет объявлена 24 декабря в приемной прокуратуры. По его мнению, нынешние власти Грузии не хотят проявить соответствующую волю для того, чтобы поставить точку в деле убийства первого президента.

Также Константин Гамсахурдиа заявляет, что одним из их требований является срочное внесение законодательных изменений, благодаря которым срок давности преступлений не касался бы особых случаев.

Гамсахурдиа скончался 31 декабря 1993 года при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети). Дело о смерти Гамсахурдиа было возбуждено в феврале 1994 года. Согласно результатам расследования того времени, он покончил с собой. В 2009-2011 годах по указанному делу в парламенте действовала временная комиссия. Между тем семья экс-президента уверена, что он был убит. В 2015 году Главная прокуратура переквалифицировала дело со статьи "самоубийство" на статью "убийство".