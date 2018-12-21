Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Clarkson Research Services Ltd.

С точки зрения вместимости танкеров этот показатель был максимальным с 1985 года.

Clarkson Research Services является частью компании Clarkson Plc (чаще просто Clarksons) - крупнейшего судового маклера в мире.

До сентября текущий год отличался самыми слабыми показателями прибыли для операторов танкерного флота по меньшей мере за три десятилетия.

Однако судовладельцы не учли, что спрос на морские перевозки нефти резко вырастет осенью в связи с вступлением в силу второй части санкций США против Ирана, а также увеличением добычи в России и Саудовской Аравии.

По данным Clarkson, для тех компаний, которые не стали уничтожать убыточные танкеры, ставки фрахта подскочили более чем втрое за период с конца сентября до середины декабря.

Так, в Северном море фрахт судна, рассчитанного на перевозку до 600 тыс. баррелей нефти, подорожал к середине декабря до $72 тыс. 664 в сутки - максимума за 3,5 года, свидетельствуют данные лондонской Baltic Exchange. Супертанкеры вместимостью до 2 млн баррелей зарабатывают $58 тыс. в сутки на маршрутах из стран Ближнего Востока в Китай, что является самым высоким уровнем с начала 2017 года.