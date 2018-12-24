Цена нефти Brent восстановилась до $54,38 после недельного падения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник восстанавливается после падения в прошлую пятницу и по итогам недели в целом, вызванного сохраняющимися прогнозами перепроизводства углеводородов.

Представители Ирака, Кувейта и ОАЭ согласились с заявлениями Саудовской Аравии о том, что ОПЕК продлит сокращение нефтедобычи еще на шесть месяцев, если в этом будет необходимость. Кроме того, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи дал понять, что возможно дополнительное снижение добычи в случае сохранения перепроизводства нефти в мировых масштабах.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 по московскому времени увеличилась на 56 центов (1,04%) - до $54,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 45 центов (0,99%), до $46,04 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на $0,53 (0,98%), до $53,82 за баррель, WTI - на $0,29 (0,63%) - до $45,59 за баррель.

За неделю цена Brent упала на 10,7%, до самой низкой отметки с 8 сентября 2017 года, WTI - на 11,4%, до минимума с 12 июля 2017 года.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе подскочило на 10 единиц - до 883 установок. Прирост оказался максимальным с начала ноября, до этого число установок в эксплуатации снижалось две недели подряд.