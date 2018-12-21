В результате стрельбы в Вене погиб один человек

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Как минимум один человек погиб в результате стрельбы в центральной части Вены. Об этом сообщает в пятницу немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее сообщалось о двух пострадавших, однако один из них скончался. Второй пострадавший получил серьезные ранения и был направлен в больницу.

По данным австрийского издания Heute, стрельба произошла близ ресторана "Фиглмюллер" в центральной части Вены.

Место происшествия оцеплено, операция по поиску подозреваемого продолжается. В твиттере местной полиции сообщается, что угрозы для местных жителей в настоящий момент нет.