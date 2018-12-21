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Два человека ранены в результате стрельбы в центре Вены

Есть обновление от 17:02

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Два человека ранены в результате стрельбы в центре Вены, сообщает в пятницу информагентство Associated Press со ссылкой на австрийскую полицию.

"Примерно в 13:30 (15:30 мск) в центре Вены в районе Лугек найдены два человека с огнестрельными ранениями", - сказано в заявлении полицейских.

По данным австрийского издания Heute, стрельба произошла близ ресторана "Фиглмюллер" в центральной части Вены.

Стражи порядка работают на месте происшествия, в операции задействованы вертолеты. Полиция разыскивает подозреваемого, открывшего стрельбу, однако информации о его личности пока нет.

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Теги: Вена, Австрия

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