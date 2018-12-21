Одного из крупнейших наркоторговцев Европы приговорили к 22 годам тюрьмы во Франции

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Французский суд приговорил к 22 годам лишения свободы 46-летнего британца Роберта Дейвса, которому были предъявлены обвинения в транспортировке 1,3 т кокаина из Венесуэлы во Францию, сообщают в пятницу французские СМИ.

В соответствии с решением суда, осужденный должен провести в тюрьме минимум 15 лет, и только после этого сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Выступая с последним словом на судебном заседании, Дейвс заявил, что по-прежнему считает себя невиновным.

Дейвс считается одним из крупнейших европейских наркоторговцев.

По данным следствия, в 2013 году Дейвс пытался провезти наркотики во Францию на борту самолета Air France в 30 чемоданах, не прошедших регистрацию.

Дейвса арестовали в ноябре 2015 года в его доме в южной Испании, а затем экстрадировали во Францию. Вместе с ним по делу проходят трое итальянцев и двое британцев.