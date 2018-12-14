Суд во Франции начал рассматривать дело одного из крупнейших наркоторговцев Европы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Французский суд рассматривает дело 46-летнего Роберта Дейвса, которому предъявлены обвинения в транспортировке 1,3 т кокаина из Венесуэлы во Францию, сообщают французские СМИ.

СМИ отмечают, что Дейвс считается одним из крупнейших европейских наркоторговцев. Так, один из свидетелей - офицер британской полиции Роберт Хикинботтом - заявил, что Дейвс действовал "на высшем международном уровне".

По данным следствия, в 2013 году Дейвс пытался провезти наркотики во Францию на борту самолета Air France в 30 чемоданах, не прошедших регистрацию. Также его обвиняют в убийстве учителя в Нидерландах, отмывании денег в ОАЭ и Швейцарии и в ведении бизнеса с колумбийскими наркокартелями.

Вердикт по его делу ожидается 21 декабря.

Дейвса арестовали в ноябре 2015 года в его доме в южной Испании, а затем экстрадировали во Францию. Вместе с ним по делу проходят трое итальянцев и двое британцев.

Это дело также вызвало скандал в Венесуэле, когда стало ясно, что венесуэльские таможенники знали о транспортировке наркотиков. В итоге власти страны арестовали 25 человек, включая военнослужащих.