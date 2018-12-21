Авианосец ВМС США впервые за восемь месяцев вошел в Персидский залив

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Джон Стеннис", в пятницу, пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива, сообщило агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Это первый за последние восемь месяцев заход американского авианосца в Персидский залив, который происходит на фоне выхода США в мае 2018 года из соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана.

Тем временем в пятницу иранские власти предупредили о возможности перекрытия Ормузского пролива, через который транспортируется треть всей мировой добычи нефти, отмечает агентство.

За прохождением американской авианосной группы следили корабли Корпуса стражей исламской революции, а также иранские беспилотники.

В состав авианосной ударной группы "Джона Стенниса" помимо авианосца входят также ракетный крейсер "Мобайл Бэй", ракетные эсминцы "Декатур" и "Митчер", а также ударная атомная подводная лодка.