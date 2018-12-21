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В Британии группа мигрантов пробралась на борт судна и угрожает экипажу

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Группа мигрантов пробралась на борт следовавшего из Нигерии грузового судна и потребовала у экипажа высадить их после того, как оно оказалось в устье Темзы, сообщает в пятницу Sky News.

"Мы обнаружили четырех незаконно пробравшихся на борт человек. Судно следовало из Нигерии. Они выбрались из каюты и начали угрожать экипажу, а также требовать приблизить судно к берегу. Мы полагаем, что они хотели выпрыгнуть и добраться до британского берега", - заявил Пол Киприану, представитель компании Grimaldi Group, которой приналдежит судно.

Он также добавил, что члены экипажа успели укрыться в безопасном месте и судно находится под их контролем. Мигранты не вооружены, однако они угрожают экипажу подручными средствами, найденными на борту судна.

Полиция графства Эссекс сообщила в твиттере, что принимает меры в связи с инцидентом на грузовом судне. В полиции не считают, что эпизод связан с захватом заложников, пиратством или терроризмом. На данный момент информации о пострадавших нет.

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Теги: Великобритания

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