Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Британский спецназ освободил захваченное мигрантами судно в устье Темзы, сообщает политический редактор Sun Том Ньютон Данн со ссылкой на источники в правительстве.

"Источники в Уайтхолле говорят, что все закончилось. Мне сказали, что SBS (спецназ ВМС Великобритании - ИФ) сейчас полностью контролирует судно, похитители быстро сдались, они были вооружены только железными прутьями и ножами", - написал в твиттере Данн.

Как сообщила полиция Эссекса в твиттере, все четверо угрожавших команде задержаны, никто из экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что группа мигрантов пробралась на борт следовавшего из Нигерии грузового судна и потребовала у экипажа высадить их после того, как оно оказалось в устье Темзы.