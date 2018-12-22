Сенат США прекратил обсуждение решения по бюджету

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США завершил заседание в пятницу, не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года, свидетельствует трансляция на сайте верхней палаты.

Таким образом, с полуночи 22 декабря (08:00 по Москве) частично приостанавливается работа некоторых федеральных ведомств. Как отмечает New York Times, закрытие повлияет на работу девяти ведомств, а более 420 тысяч госслужащих будут вынуждены работать без оплаты труда, еще 380 тысяч будут временно отправлены в отпуск без каких-либо выплат, пока не будет достигнуто соглашение по бюджету.

В Сенате не достигли соглашения по вопросу пограничной безопасности США, в частности, предложение республиканцев направить 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Дональд Трамп заявил, что приостановка работы правительства продлится очень долго, если демократы не проголосуют за строительство стены.

К обсуждению бюджета верхняя палата вернется в субботу.