Что случилось этой ночью: суббота, 22 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат США прекратил обсуждение решения по бюджету. Федеральное правительство вынуждено частично приостановить работу, пока Конгресс США утвердит резолюцию. Одним из вопросов, вызвавших разногласие, стала стена на границе с Мексикой, строительство которой требует 5,7 млрд долларов из бюджета. Палата вернется к обсуждению бюджета уже в субботу.

- Экс-президенту Приднестровья заочно вынесли приговор. Евгений Шевчук приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (более 2,4 млрд российских рублей). Шевчук признан виновным в двух эпизодах получения взятки в крупном размере и трех эпизодах превышения должностных полномочий.

- Двух человек задержали в связи с инцидентом в аэропорту Гатвик. Полиция ведет расследование криминального использования беспилотников, нарушившего движения в аэропорту Лондона. На этой неделе администрация Гатвика была вынуждена дважды приостановить работу из-за появления дронов. Сбой работы аэропорта затронул планы более 120 тысяч пассажиров.

- Госдеп планирует выделить Украине $10 млн после керченского инцидента. Внешнеполитическое ведомство направит средства для дальнейшего наращивания военно-морских возможностей страны "в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна". Кроме того, официальный представитель Госдепартамента призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли и моряков, обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив и Азовское море судов.

- Британский спецназ освободил захваченное мигрантами судно. Полиция задержала четырех мигрантов, угрожавших команде моряков. Они пробрались на борт следовавшего из Нигерии грузового судна и потребовали у экипажа высадить их после того, как оно оказалось в устье Темзы.