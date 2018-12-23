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Володин во Вьетнаме подпишет регламент межпарламентской комиссии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным 23-24 декабря посетит Вьетнам с официальным визитом, сообщили журналистам в пресс-службе в нижней палате российского парламента. В состав делегации входят первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, представители всех думских фракций, председатели ведущих профильных комитетов, в том числе председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, координатор депутатской группы по связям с парламентом Вьетнама Леонид Калашников.

В воскресенье в Ханое Володин примет участие в возложении венков к Мавзолею Хо Ши Мина и памятнику Павшим героям.

В понедельник состоятся двусторонние встречи. Володин встретится с генсеком Компартии Вьетнама, президентом страны Нгуен Фу Чонгом, главой вьетнамского правительства Нгуен Суан Фуком.

В Ханое также состоится встреча с председателем Национального собрания Вьетнама госпожой Нгуен Тхи Ким Нган. Основными темами обсуждения станут вопросы двустороннего взаимодействия России и Вьетнама, в том числе в рамках парламентского измерения. Планируется подписание регламента межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным Собранием Вьетнама.

Последняя встреча Вячеслава Володина и председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган состоялась в рамках третьего Совещания спикеров парламентов стран Евразии 8 октября 2018 года.

7 сентября 2018 года в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня с вьетнамским законодательным органом.

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Теги: Россия, Вьетнам, Вячеслав Володин

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